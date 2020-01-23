Экономика
КоммерсантъГреф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).
Читать в источнике
Оценить696
с чего всё началось
Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.ТАСС04:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
ЖКХ
Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости, что он обсуждал с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным возможность аренды еще до официального объявления о переходе.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Происшествия
В МВД рассказали о влиянии жуков на вкус тюремной каши
В городе Инта (Республика Коми) в СИЗО-3 один из задержанных пожаловался на жуков в тюремной овсяной каше.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в федеральный бюджет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщает официальный сайт правительства России.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет
Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.
Общество
Ученые назвали провоцирующие онкологию привычки
Немецкие ученые назвали неочевидные факторы, провоцирующие развитие онкологии.
Авто
В Сети показали рендеры новой Hyundai Elantra
Исходя из представленных рендеров, седан получит «каскадную» решетку радиатора и нисходящую линию крыши, чтобы придать Elantra профиль в стиле купе.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Аксенов ответил на планы Чубарова пойти маршем на Крым
Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ назвал «профессиональными провокаторами» организаторов украинского марша крымских татар на Крым.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
Выход Великобритании из Евросоюза может стать удобным моментом для вступления Украины в ЕС.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Наука
Определен источник нового коронавируса из Китая
Ученые выяснили наиболее вероятный источник нового коронавируса из Китая, для этого они провели его детальный генетический анализ.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство
Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Гаджеты
Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон
Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu занял Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.
Культура
Александр Гудков стал первым амбассадором Gucci в России
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына
Ксения отдыхает вместе с подругами и их детьми, а мужа Константина Богомолова почему-то с ней замечено не было.
Спорт
Горячкина проиграла в десятой партии матча за мировую шахматную корону
Общество
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.