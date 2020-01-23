Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).
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с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
ТАСС23 января в 04:10

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 января в 10:51

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Коммерсантъ23 января в 04:02

Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером

Интерфакс23 января в 04:43

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

ТАСС23 января в 04:10

Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

Вести.Ru23 января в 04:10

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

РИА Новости23 января в 04:56
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Глава компании Tesla Илон Маск возлагает большие надежды на Model Y. По его мнению, новый электрокар получит гораздо большую популярность, чем автомобили Model 3 и Model S. Напомним, 21 января на закрытии торгов на американской бирже Nasdaq стоимость одной акции компании Tesla выросла на 7,2% — до 547 долларов.
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Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
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Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
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Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

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Космос

Название нового марсохода NASA определят голосованием

Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
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Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
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Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

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В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу

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Кокорин согласился перейти в «Сочи»

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Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил в интервью Der Spiegel, что военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский Boeing под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме.
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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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