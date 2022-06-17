В мае стало известно, что зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова, а также старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов покидают Сбер.
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу перенесено на 15:00 мск из-за кибератак на базу аккредитации форума, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения, сообщается в заявлении WikiLeaks в Twitter.