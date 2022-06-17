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Греф признался, что часть топ-менеджеров покинула Сбербанк из-за санкций

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что часть топ-менеджеров покинули банк из-за санкций, но ситуация не стала критичной и были найдены замены.
ТАСС
Процентное соотношение тех, кто остался, и тех, кто покинул Сбербанк, по словам Грефа, ничтожно мало.
Ведомости
В мае стало известно, что зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова, а также старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов покидают Сбер.
ТАСС
В начале апреля Сбербанк попал под полные американские блокирующие санкции.
РБК

Подробнее о событии

Греф сообщил, что часть топ-менеджеров покинула Сбербанк из-за санкций
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