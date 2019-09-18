Экономика
Политика СегодняГреф признался, что давно мечтает о четырехдневной рабочей неделе
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже давно пытается работать шесть дней в неделю, однако мечтает о четырех рабочих днях. Он отметил, что в Сбербанке пока не планируют экспериментировать с форматом рабочей недели.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:26, Вашингтон
Общество
На российско-финской границе скоро появится новый пропускной пункт
Предполагается, что экономика Финляндии за счёт нового пункта пропуска пополнится на €80 млн за год.
Prian.ru вчера в 11:40
Футбол
Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Online47.ru вчера в 07:12
Наука
Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily вчера в 11:36
Игры
В игре Red Dead Online геймеры начали находить «зомби»
Геймеры начали находить в игре Red Dead Online «зомби», они предположили, что компания Rockstar готовит для них новое приключение.
REGNUM 01:50
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Кремль отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Администрация президента России не может быть адресатом акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова, считает Песков.
Московский Комсомолец вчера в 07:16
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Общество
Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН
Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.
РБК 03:20
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Путешествия
Названы любимые у россиян места на родине
Следующими в рейтинге стали Санкт-Петербург, который больше других регионов нравится 5,8 процента туристов, и Калининградская область — 4,8 процента.
Lenta.ru 02:50
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Происшествия
Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию
Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 17 сентября в 04:55
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Кино
Самые крутые фильмы с Сильвестром Сталлоне
Фильм Про 03:00
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
Украинские силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, а также стрелял в воздух.
RT на русском вчера в 12:44
Технологии
В сеть попали данные о слежке за россиянами через мобильные телефоны
Механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны случайно попал в общий доступ.
Пятый канал 03:22
Армия и оружие
Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов
Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна 17 сентября в 12:57