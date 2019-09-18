Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняГреф признался, что давно мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже давно пытается работать шесть дней в неделю, однако мечтает о четырех рабочих днях. Он отметил, что в Сбербанке пока не планируют экспериментировать с форматом рабочей недели.
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Глава Сбербанка сообщил о мечте перейти на четырехдневную рабочую неделю

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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