России следует готовиться к грядущему "сырьевому шоку" на нефтяном рынке. Такое мнение выразил экс-министр экономики, а ныне глава Сбербанка Герман Греф, выступая на панельной сессии Московского финансового форума.

Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

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