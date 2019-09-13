Энергетика

Газета.RuГазета.RuГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости". Он отметил, что впереди - огромные вызовы и "сырьевой шок".
Читать в источнике
Комментировать267

Подробнее о событии

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть

РИА Новости08:19

Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

Интерфакс05:09

Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

РБК05:51

Журавлёв: Греф знает толк в шоке

REGNUM07:51

Греф шокировал Россию: цены на нефть рухнут до $40

Московский Комсомолец13:03

Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Lenta.ru08:03

Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ru15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Политика

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.
Коммерсантъ 15:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Газета.Ru 15:01
Политика

Британцы обвинили Россию в судоходной блокаде в Керченском проливе

По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.
Утро.ru 13:39
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес

Анна Седокова хочет подать в суд на экс-возлюбленную Яниса Тимма

Экс-возлюбленная спортсмена Яниса Тимма утверждает, что Анна Седокова испортила не только ее личную жизнь, но и здоровье.
Woman.ru 13:30
Футбол

Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

Бомбардир.ру вчера в 13:49
Здоровье

На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников

Проведение в Брюсселе международного форума по вакцинации связано с проблемой распространения в Европе целого ряда инфекционных заболеваний, которые ранее находились под контролем, участники рассмотрели основные причины этой тенденции и возможные пути решения проблемы, сообщил российским журналистам участвовавший в обсуждениях замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
РИА Новости 15:36
Происшествия

ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Происшествия

В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Армия и оружие

Шойгу наградил спасшего командира в Сирии военного

ФАН 16:25
Происшествия

В Грузии убили гражданина России

Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Экономика

На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году

Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском вчера в 10:54
Фигурное катание

Туктамышева лидирует после короткой программы на Lombardia Trophy

Чемпионка мира-2015 российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире серии "Челленджер" Lombardia Trophy в Италии.
РИА Новости 10:47
Транспорт

Из-за парада техники городских служб перекроют Садовое кольцо

Коммерсантъ 10:20
Единоборства

Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден

Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
Армия и оружие

Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Армия и оружие

Украина снова решила купить у США противотанковые комплексы Javelin

Минобороны Украины планирует в 2019 году снова купить у США противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним.
Известия 06:42
Футбол

«Зенит» обыграл «Арсенал» в 9-м туре РПЛ

Российская газета 15:30
Культура

Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку

Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник.
Ведомости 10:51
Футбол

Манджукич заинтересован в переходе в «Лос-Анджелес»

Контракт игроку предложил американский клуб «Лос-Анджелес», и этот вариант всерьез заинтересовал Манджукича.
Sport24.ru 16:33
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Происшествия

В Калининградской области электромобиль упал на пляж

Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
РИА Новости 13:32
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем

Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 06:27
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Спорт

Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное