Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости". Он отметил, что впереди - огромные вызовы и "сырьевой шок".

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Гаджеты Intel анонсирует Core i9-9900KS и Cascade Lake-X Выход запланирован на октябрь 2019 года. Core i9-9900KS имеет базовую тактовую частоту 4 ГГц на восемь ядер и может обрабатывать 16 потоков.

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией "Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.

Здоровье Регистрацию «Фризиума» в России ускорят Производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в России в течение месяца, а процедура его регистрации будет ускорена.

Политика В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Происшествия Отголоски землетрясения на Алтае ощутили в Новосибирске Жители Новосибирской области ощутили отголоски землетрясения, произошедшего сегодня, 13 сентября, в Республике Алтай.

Общество ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Авто На европейский рынок вышел Volvo XC40 с гибридной силовой установкой Кроссовер получил полный привод. На одном заряде авто сможет проехать около сорока километров.

Происшествия Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска.

Театры В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Космос Космические аппараты начнут собирать в Щелкове Источник фото: телеканал "360" По словам зампреда правительства Подмосковья, в дальнейшем ГКС подготовит 24 космических аппаратов к 2035 году.

Политика Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Авто Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Космос У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.