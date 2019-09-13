Энергетика

Газета.RuГазета.RuГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости". Он отметил, что впереди - огромные вызовы и "сырьевой шок".
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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть

РИА Новости08:19

Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

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Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

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Журавлёв: Греф знает толк в шоке

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Греф шокировал Россию: цены на нефть рухнут до $40

Московский Комсомолец13:03

Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Lenta.ru08:03

Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ru15:45
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
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