Финансы

REGNUMREGNUMЖуравлёв: Греф знает толк в шоке

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.
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Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

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Греф призвал готовиться к кризисам со сценарием падения цен на нефть

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Lenta.ru08:03

Эксперт объяснил, почему цена на нефть может упасть ниже 40 долларов за баррель

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Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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