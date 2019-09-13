Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости". Он отметил, что впереди - огромные вызовы и "сырьевой шок".

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

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