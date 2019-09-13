Экономика
ТАССГреф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть
Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".
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Футбол
Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ в августе
Metaratings 09:32
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга
Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.
Хорошие новости 05:57
Политика
В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.
RT на русском 06:28
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал 05:10
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Наука
Литий изогнул кремниевую микрорешетку
Американские ученые изготовили метаматериал с помощью контролируемого электрохимического литирования (внедрения лития) на трехмерную микрорешетку из полимерного материала, слоев никеля и аморфного кремния.
N+1 вчера в 13:12
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Происшествия
Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль
Член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов может лишиться места в совете после проведения в отношении него проверки.
Обозреватель Врн 07:18
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Футбол
Игорь Лещук: «ФНЛ — это тоже футбол. Искусственные поля и в РПЛ есть»
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук вспомнил вылет команды в ФНЛ, который случился несколько сезонов назад.
Матч ТВ 03:53
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.
Росбалт 05:04
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Энергетика
Украинский «Нафтогаз» намерен потребовать денег у «Газпрома»
Исполнительный директор «Нафтогаза» сделал акцент на том, что украинская сторона имеет право потребовать изменения тарифов на транзит, ведь это подразумевает текущий контракт с российским «Газпромом».
Телеканал 360° 11 сентября в 16:41
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Футбол
Юрий Семин позвал мальчика с прической Ибрагимовича в «Локомотив»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотива" Юрий Семин пригласил школьника Прохора, которого руководство школы в Красноярском крае хотело перевести на домашнее обучение из-за прически, в свою команду.
Российская газета 08:47
Футбол
«Манчестер Сити» предложил ввести в АПЛ два трансферных дедлайна
Как сообщает Daily Mail, боссы «горожан» предложили ввести в АПЛ два трансферных дедлайна.
Чемпионат 06:25
Наука
Создан «самый черный» материал на сегодняшний день
На самом деле авторы нового материала, который побил предыдущий рекорд по поглощению света, не собирались его создавать.
Naked Science 05:52