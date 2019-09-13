Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

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Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

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Греф шокировал Россию: цены на нефть рухнут до $40

Московский Комсомолецвчера в 13:03

Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Lenta.ruвчера в 08:03

Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ruвчера в 15:45
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Происшествия

На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с автобусом

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.
ТАСС 04:58
Кино

Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети

Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
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Шоу-бизнес

Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
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Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Нейрохирурги обсуждают возможные шансы на проведение операции — ввиду тяжелого состояния артистки, они опасаются, что операция может вызвать неврологические осложнения, которые не позволят провести лучевую терапию, что является в такой ситуации единственным вариантом лечения.
REGNUM 05:19
Космос

OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура

Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак забыла отклеить ценник с одной из свадебных туфель

Гости свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера театра и кино Константина Богомолова заметили, что невеста забыла отклеить ценник с одной из своих туфель, передает РЕН ТВ.
Вечерняя Москва 03:20
Фигурное катание

Медведева заняла второе место на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Происшествия

Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде

В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия вчера в 20:46
Политика

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Политика

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Происшествия

На строительстве Крымского моста погиб рабочий

Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.
Вести Крым 05:29
Происшествия

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Экономика

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Общество

Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Политика

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости вчера в 03:23
Политика

Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ

Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Здоровье

Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов

Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
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Армия и оружие

На Донбассе разоружили три добровольческих батальона

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Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 12 сентября в 02:09
Политика

Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
РИА Новости 05:30
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Экономика

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк сообщил об уходе из ледового шоу из-за её болезни

Фигурист Пётр Чернышёв покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила" в связи с ухудшением здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Life.ru вчера в 10:21
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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