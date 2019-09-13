Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

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