Энергетика
РИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Происшествия
Главу разведподразделения полиции Канады обвинили в утечке данных
Генерального директора разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police) Кэмерона Ортиса задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации.
РБК вчера в 23:07
Политика
Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:55
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга
В пятницу, 13 сентября, стало известно, что у артистки начался отек головного мозга на фоне рака.
ПензаСМИ вчера в 06:50
Политика
Мадуро рассказал о связи Гуайдо с наркокартелем
Известия вчера в 22:28
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Культура
Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ
Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана».
REGNUM 11 сентября в 00:52
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Политика
Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин рассказал об изменах жены
Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру вчера в 22:00
Здоровье
НИИТОН возглавил ученик Игоря Норкина
Собеседник отметил, что прежний руководитель института, Игорь Норкин, останется на посту почетного директора института.
Взгляд-инфо вчера в 05:25
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:03
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00
Игры
В России Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare
Компания Sony объявила от отмене бета-теста шутера Call of Duty: Modern Warfare в России.
МонаВиста вчера в 11:47
Политика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости вчера в 15:43
Происшествия
МАК назвал причину аварийной посадки А321 в Жуковском
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад о расследовании ЧП с самолетом Airbus A321, принадлежащем авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившем аварийное приземление на кукурузном поле около аэропорта Жуковский.
REGNUM 00:44
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost вчера в 07:39
Футбол
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru вчера в 13:45
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика
Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
Российская газета вчера в 20:34
Авто
Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер
Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.
Новые автомобили 12 сентября в 03:33
Космос
На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты «Союз-ФГ»
РИА Новости вчера в 04:44