Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

РИА Новостивчера в 08:19

Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

Интерфаксвчера в 05:09

Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

РБКвчера в 05:51

Журавлёв: Греф знает толк в шоке

REGNUMвчера в 07:51

Греф шокировал Россию: цены на нефть рухнут до $40

Московский Комсомолецвчера в 13:03

Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Lenta.ruвчера в 08:03

Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ruвчера в 15:45
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Происшествия

Главу разведподразделения полиции Канады обвинили в утечке данных

Генерального директора разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police) Кэмерона Ортиса задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации.
РБК вчера в 23:07
Политика

Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:55
Экономика

Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти

Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга

В пятницу, 13 сентября, стало известно, что у артистки начался отек головного мозга на фоне рака.
ПензаСМИ вчера в 06:50
Политика

Мадуро рассказал о связи Гуайдо с наркокартелем

Известия вчера в 22:28
Происшествия

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Политика

Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана».
REGNUM 11 сентября в 00:52
Экономика

На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году

Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Политика

Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече

Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин рассказал об изменах жены

Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру вчера в 22:00
Здоровье

НИИТОН возглавил ученик Игоря Норкина

Собеседник отметил, что прежний руководитель института, Игорь Норкин, останется на посту почетного директора института.
Взгляд-инфо вчера в 05:25
Гаджеты

Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры

Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:03
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости вчера в 18:00
Игры

В России Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare

Компания Sony объявила от отмене бета-теста шутера Call of Duty: Modern Warfare в России.
МонаВиста вчера в 11:47
Политика

Украинцы отказываются от газа в пользу дров

Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия

Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости вчера в 15:43
Происшествия

МАК назвал причину аварийной посадки А321 в Жуковском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад о расследовании ЧП с самолетом Airbus A321, принадлежащем авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившем аварийное приземление на кукурузном поле около аэропорта Жуковский.
REGNUM 00:44
Политика

Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost вчера в 07:39
Футбол

Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России

Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru вчера в 13:45
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика

Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика

Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором»

Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
Российская газета вчера в 20:34
Авто

Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер

Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.
Новые автомобили 12 сентября в 03:33
Космос

На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты «Союз-ФГ»

РИА Новости вчера в 04:44
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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