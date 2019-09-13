Энергетика
РИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Кино
Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Piter.tv 14 сентября в 06:53
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек.
Российская газета 14 сентября в 04:19
Кино
Саундтрек «Однажды... в Голливуде» — что спрятал в нем Тарантино
РИА Новости вчера в 01:00
Кино
В удалённой сцене из «Железного человека» Ник Фьюри говорил о мутантах и укусах жуков
Мир фантастики вчера в 04:59
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Газета.Ru вчера в 17:45
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили 14 сентября в 23:44
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 14 сентября в 15:24
Общество
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости вчера в 17:33
Технологии
Около 14 миллионов записей компаний и покупателей утекли в Сеть
По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
UfacityNews.ru вчера в 23:09
Политика
Франция хочет предоставить Сноудену убежище
Недавно бывший американский разведчик рассказал в интервью France Inter, что просил убежище во Франции еще в 2013 году, когда президентом был Франсуа Олланд.
Южный Федеральный вчера в 11:30
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Экономика
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Наука
Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Московский Комсомолец 14 сентября в 01:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в кому и уже не может дышать самостоятельно
По последним данным, актриса находится в коме; на фоне осложнений, спровоцированных онкологическим заболеванием (в частности, отека мозга), Анастасия уже не может дышать самостоятельно.
Киноафиша России вчера в 04:21
Футбол
Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU вчера в 17:33
Энергетика
Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.
РБК вчера в 19:46
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Политика
Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку в понедельник, а его преемник будет назначен к концу октября, передает агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 21:09
Фигурное катание
Оксана Казакова рассказала, почему Алина Загитова не заканчивает карьеру
По мнению олимпийской чемпионки, все дело в мотивации Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова рассказала, почему Алина Загитова не заканчивает карьеру, уже выиграв множество соревнований.
АиФ Удмуртия вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Черное море
Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru 14 сентября в 23:55
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма 14 сентября в 13:50
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru 14 сентября в 22:29
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Политика
Сергей Чемезов – РБК: «Закрыть полностью страну технически невозможно»
Владимир Путин говорил: кто завладеет искусственным интеллектом, тот станет властелином мира.
РБК вчера в 17:02
Общество
Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов
Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой
Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Политическая Экспертиза вчера в 22:32
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Музыка
Скончался лидер американской группы The Cars
Слово и Дело вчера в 23:08