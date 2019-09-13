Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

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Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

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Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ru13 сентября в 15:45
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В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек

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Газета.Ru вчера в 17:45
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Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда

Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
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Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

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News.ru 14 сентября в 15:24
Общество

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости вчера в 17:33
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Около 14 миллионов записей компаний и покупателей утекли в Сеть

По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
UfacityNews.ru вчера в 23:09
Политика

Франция хочет предоставить Сноудену убежище

Недавно бывший американский разведчик рассказал в интервью France Inter, что просил убежище во Франции еще в 2013 году, когда президентом был Франсуа Олланд.
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Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Экономика

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
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Московский Комсомолец 14 сентября в 01:07
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Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU вчера в 17:33
Энергетика

Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.
РБК вчера в 19:46
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Политика

Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре

Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку в понедельник, а его преемник будет назначен к концу октября, передает агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 21:09
Фигурное катание

Оксана Казакова рассказала, почему Алина Загитова не заканчивает карьеру

По мнению олимпийской чемпионки, все дело в мотивации Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова рассказала, почему Алина Загитова не заканчивает карьеру, уже выиграв множество соревнований.
АиФ Удмуртия вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
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Армия и оружие

Корабль ВМС США вошел в Черное море

Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru 14 сентября в 23:55
Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

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Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru 14 сентября в 22:29
Политика

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Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой

Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
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В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
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Скончался лидер американской группы The Cars

Слово и Дело вчера в 23:08
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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