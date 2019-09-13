Энергетика
РИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Шоу-бизнес
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
РИА Новости 18:21
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости 03:12
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Политика
Зеленский рассказал о намерении бороться за возвращение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма в состав страны.
Народные новости 03:42
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Политика
Путин поручил ФСБ проверить работу чиновников по охране Байкала
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщается на сайте Кремля.
РБК 10:18
Политика
Кравчук заявил, что украинцы голосовали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости 19:19
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза 20:03
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM 17:37
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
ЖКХ
Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Более 450 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, при этом уровень воды в Амуре стабилизировался.
RT на русском 11 сентября в 21:48
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Политика
США и Бразилия выделили $100 млн на сохранение лесов Амазонии
«Стороны условились об учреждении специального фонда в $100 млн сроком на 11 лет, средства которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии», — приводит ТАСС сообщение Госдепартамента США.
RT на русском 20:05
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Политика
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета 22:26
Футбол
РФС ответил на критику «Локомотива»
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников, комментируя недовольство «Локомотива» по поводу проведения матчей 1/16 финала Кубка России 25 сентября, заявил, что «железнодорожникам» не удалось договориться с «Зенитом».
News.ru 06:03
Политика
Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов С-400 продемонстрировала искренний подход.
Lenta.ru 18:57
Футбол
Салах дал понять, что у него нет проблем с Мане
История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
Чемпионат 22:30
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Политика
Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
В Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты сотрудникам полиции при сокращении штата ведомства.
Lenta.ru 06:25
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия 20:46