Энергетика
МонаВистаГреф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
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Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры нанесят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Финансы
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 13 сентября в 04:22
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Экономика
Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений
Большинство россиян, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать копить при доходе свыше 35 тыс. рублей на каждого члена семьи.
Известия 02:46
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Единоборства
Флойд Мейвезер анонсировал показательный бой с Пакьяо
Разговоры о матче-реванше между 42-летним Мейвезером и 40-летним Пакьяо, который еще не завершил свою боксерскую карьеру и является действующим чемпионом мира в полусреднем весе, ведутся с момента их первого поединка в мае 2015 года, когда Мейвезер победил единогласным решением судей.
Allboxing.ru вчера в 00:45
Гаджеты
Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы
Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
В центре Петербурга двое мужчин получили ножевые ранения
Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями при конфликте в Апраксином дворе в центре Петербурга, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:17
Происшествия
Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ
Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Технологии
МТС начнет предлагать в своих салонах установку приложений «Яндекса»
Сотовый оператор МТС договорился с «Яндексом» о том, что с октября этого года будет предлагать покупателям смартфонов в своих салонах установить пакет приложений, включающий сервисы этой интернет-компании.
Ведомости 02:46
Авто
Во Франкфурте бренд Hongqi представил две новинки
В рамках автошоу был показан электрический кроссовер Hongqi E115 и концепт гибридного суперкара S9.
Тарантас Ньюс 14 сентября в 06:11
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21
Культура
Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале
Говорит Москва 13 сентября в 07:27
Происшествия
СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Газета.Ru вчера в 16:51
Происшествия
Появилось видео драки на футбольном матче в Дагестане
В сети появилось видео драки, которая произошла во время матча 16-го тура первенства Южного федерального округа среди юношеских команд 2003 года рождения.
РБК 03:00
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
В России начались стратегические учения "Центр-2019". Завершатся они в субботу, 21 сентября.
РИА Новости вчера в 17:41
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Гаджеты
Xiaomi сообщила дату презентации Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11
Xiaomi сообщила дату презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и оболочки MIUI 11.
The GEEK 02:41
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Здоровье
Британка похудела на 63 кг на диете из мороженого и жареной курицы
Жительница Великобритании похудела на 63 килограмма на диете из мороженого и жареной курицы. Об этом сообщает издание The Sun.
Народные новости вчера в 23:16
Футбол
Кокорин может продолжить карьеру в «Сочи»
Vprognoze.ru вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33