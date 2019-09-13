Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ruвчера в 15:45
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика

Эксперт: заявления Кучмы говорят о том, что Киев ведет двойную игру

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями.
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В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом

Семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
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Xiaomi готовит свой первый 8K-телевизор

Astera вчера в 16:10
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На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика

Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
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Де Хеа согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Де Хеа выступает за клуб из Манчестера с 2011 года. Его действующий контракт с манкунианцами рассчитан до конца сезона-2019/20.
Евро-футбол.ру 02:29
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
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Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Стало известно о парезе Заворотнюк

«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении.
Lenta.ru 04:12
Здоровье

Глава Минздрава ответила на вопросы россиян в прямом эфире

Министр в прямом эфире отвечала на самые волнующие темы: цены на лекарства, нехватка специалистов.
РЕН ТВ вчера в 07:38
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Киев хочет соединить водным путем Балтийское и Черное моря

BFM.ru 05:18
Здоровье

Назван защищающий от колоректального рака продукт

Газета.Ru 01:40
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Происшествия

Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске

Интерфакс вчера в 07:51
Происшествия

СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер пришел в сознание

Издание Le Parisien сообщает, что легендарный гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание и проходит лечение в парижской клинике.
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Армия и оружие

Ракетный корабль «Орехово-Зуево» провел учения в Черном море

В Черном море прошли учения с участием малого ракетного корабля «Орехово-Зуево».
Телеканал 360° вчера в 08:16
Авто

Cadillac показал обновленный седан CT4

Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

Взгляд.ру вчера в 07:19
Гаджеты

$200 вместо $800: 12-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X рекордно подешевел

На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.
iXBT.com 04:24
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
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Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Общество

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
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В парке «Зарядье» открылся фестиваль Русского географического общества

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Экономика

Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
РБК 04:00
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
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«Зенит» победил «Арсенал» и вернул себе лидерство в чемпионате России

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Звезды обещают полезные знакомства.
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В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000

Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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