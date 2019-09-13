Энергетика
РИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика
Эксперт: заявления Кучмы говорят о том, что Киев ведет двойную игру
Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями.
ТАСС 03:03
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
Семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 04:33
Гаджеты
Xiaomi готовит свой первый 8K-телевизор
Astera вчера в 16:10
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Футбол
Де Хеа согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Де Хеа выступает за клуб из Манчестера с 2011 года. Его действующий контракт с манкунианцами рассчитан до конца сезона-2019/20.
Евро-футбол.ру 02:29
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника
По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Стало известно о парезе Заворотнюк
«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении.
Lenta.ru 04:12
Здоровье
Глава Минздрава ответила на вопросы россиян в прямом эфире
Министр в прямом эфире отвечала на самые волнующие темы: цены на лекарства, нехватка специалистов.
РЕН ТВ вчера в 07:38
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия
Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске
Интерфакс вчера в 07:51
Происшествия
СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер пришел в сознание
Издание Le Parisien сообщает, что легендарный гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание и проходит лечение в парижской клинике.
iReactor 11 сентября в 05:38
Армия и оружие
Ракетный корабль «Орехово-Зуево» провел учения в Черном море
В Черном море прошли учения с участием малого ракетного корабля «Орехово-Зуево».
Телеканал 360° вчера в 08:16
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
Взгляд.ру вчера в 07:19
Гаджеты
$200 вместо $800: 12-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X рекордно подешевел
На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.
iXBT.com 04:24
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Культура
В парке «Зарядье» открылся фестиваль Русского географического общества
Моссовет вчера в 07:10
Экономика
Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру
Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
РБК 04:00
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» и вернул себе лидерство в чемпионате России
78.ru вчера в 14:56
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Авто
В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000
Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru вчера в 10:15