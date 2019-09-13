Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Энергетика В Саудовской Аравии сократилась добыча нефти после атаки дронов Саудовская компания Saudi Aramco сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей.

Экономика Власти хотят масштабно обновить общественный транспорт В правительстве обсуждают программу массового обновления общественного транспорта.

Происшествия Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".

Общество Семь свердловских компаний попали в рейтинг Forbes Семь компаний из Свердловской области попали в рейтинг 200 крупнейших частных компаний по версии журнала Forbes.

Энергетика Транзит российского газа через Украину вырос на фоне ситуации с OPAL Транзит российского газа через Украину увеличился на фоне ситуации с OPAL, следует из материалов оператора газотранспортной системы (ГТС) Словакии — компании Eustream.

Политика Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина «Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.

Армия и оружие Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий» Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

Политика Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.

Гаджеты Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.

Авто Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера Компания Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера, сообщает Autocar со ссылкой на технического директора итальянского автопроизводителя Михаэля Лейтерса.

Авто АвтоВАЗ выпустил новые спецверсии своих моделей Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», все автомобили новой серии получили особые шильдики #CLUB на багажной двери, новую обивку сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета, парктроники и другое полезное оборудование.

Армия и оружие National Interest подозревает Россию в подготовке к войне Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.

Происшествия На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.

Шоу-бизнес Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.

Гаджеты Игровая мышь Logitech G604 Lightspeed поддерживает разные режимы беспроводного подключения Компания Logitech представила новую беспроводную игровую мышь G604 LIGHTSPEED, которая может похвастаться сразу несколькими аспектами.

Армия и оружие Полк Северного флота в Арктике перевооружен на ЗРС С-400 Российские военные разместили на острове Южном архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота России.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".

Экономика В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.