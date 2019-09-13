Энергетика
РИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Энергетика
В Саудовской Аравии сократилась добыча нефти после атаки дронов
Саудовская компания Saudi Aramco сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей.
Мойка78 14 сентября в 23:43
Происшествия
Мужчина, которого смыло волной с пирса в Зеленоградске, погиб
Турист, которого в воскресенье смыло волной с пирса в Зеленоградске, —иностранный гражданин.
Клопс 03:00
Экономика
Власти хотят масштабно обновить общественный транспорт
В правительстве обсуждают программу массового обновления общественного транспорта.
Avtodrug 13 сентября в 07:00
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Общество
Семь свердловских компаний попали в рейтинг Forbes
Семь компаний из Свердловской области попали в рейтинг 200 крупнейших частных компаний по версии журнала Forbes.
Политсовет 05:11
Энергетика
Транзит российского газа через Украину вырос на фоне ситуации с OPAL
Транзит российского газа через Украину увеличился на фоне ситуации с OPAL, следует из материалов оператора газотранспортной системы (ГТС) Словакии — компании Eustream.
Rambler News Service 04:40
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Политика
Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее
Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes вчера в 10:20
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 13 сентября в 05:41
Авто
Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера
Компания Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера, сообщает Autocar со ссылкой на технического директора итальянского автопроизводителя Михаэля Лейтерса.
Коммерсантъ 06:16
Авто
АвтоВАЗ выпустил новые спецверсии своих моделей
Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», все автомобили новой серии получили особые шильдики #CLUB на багажной двери, новую обивку сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета, парктроники и другое полезное оборудование.
Автоновости дня 05:33
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Кабулов принял делегацию «Талибана» в Москве
RT на русском 13 сентября в 16:14
Происшествия
На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
РИА Новости 02:28
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Шоу-бизнес
Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.
Телепрограмма 04:44
Гаджеты
Игровая мышь Logitech G604 Lightspeed поддерживает разные режимы беспроводного подключения
Компания Logitech представила новую беспроводную игровую мышь G604 LIGHTSPEED, которая может похвастаться сразу несколькими аспектами.
Игромания.ру 06:18
Армия и оружие
Полк Северного флота в Арктике перевооружен на ЗРС С-400
Российские военные разместили на острове Южном архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота России.
Коммерсантъ 01:58
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".
Накануне.Ru вчера в 04:06
Экономика
В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 09:42
Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
Picsnews.net 01:48
Футбол
Маттиас Гестраниус рассудит «Базель» и «Краснодар»
Финский арбитр Маттиас Гестраниус обслужит матч группового турнира Лиги Европы между «Базелем» и «Краснодаром», информирует сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс 05:48
Космос
Телескоп WFIRST поможет раскрыть судьбу Вселенной и темной материи
AstroNews.ru 14 сентября в 12:41