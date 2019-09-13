Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

Интерфакс13 сентября в 05:09

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

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Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

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Московский Комсомолец13 сентября в 13:03

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Lenta.ru13 сентября в 08:03

Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ru13 сентября в 15:45
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
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Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
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Фигурантов дела о хищениях при подготовке к ЧМ-2018 выпустили из СИЗО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ, заявив, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, а данные СМИ носят сугубо предварительный характер.
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Нападающий Роб Клинкхаммер может продолжить карьеру в «Авангарде», сообщает «Спорт-Экспресс».
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Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
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Зашедший в Черное море корабль ВМС США направился в Грузию

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились активизировать переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, передаёт Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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