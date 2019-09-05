Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах. Он считает, что экзамены лишают школьников желания учиться.
Читать в источнике
Комментировать669
с чего всё началось

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.
РИА Новостивчера в 22:07

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на предложение Грефа отменить экзамены. «Один кнут заменяем другим»

URA.Ru04:21

Греф призвал отменить школьные экзамены

РИА Новостивчера в 22:07

В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов

Национальная служба новостей02:44

Греф хотел бы «убить экзамены»

Вести.Ru00:48

Греф предложил избавиться от экзаменов

Известиявчера в 23:47

Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

RT на русском02:00

Греф рассказал, что хотел бы «убить экзамены»

ТАССвчера в 21:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Политика

СБУ заподозрила представителей компании «Мотор Сич» в госизмене

Представителей компании подозревают в совершении диверсии — действий, направленных на разрушение предприятия, а также в «предоставлении представителями АО «Мотор Сич» помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путём поставок продукции военного назначения и двойного назначения».
REGNUM 00:55
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика

Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Комсомольская правда вчера в 02:00
Культура

Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории

Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика

Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
RT на русском вчера в 22:58
Политика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 03 сентября в 01:13
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Армия и оружие

Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие

На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.
ИА REX 04:00
Армия и оружие

Турция развернет систему С-400 к весне 2020 года

ТАСС 02:30
Экономика

Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Политика

Жириновский назвал колхозом Евросоюз и предложил помощь Джонсону

Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, выразил свою поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в его намерениях вывести из Европейского союза свою страну.
В городе R 03:52
Здоровье

Назван явный признак скорого инфаркта

Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Происшествия

Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Политика

Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Политика

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Космос

Робота Федора позвали с орбиты на новосибирский «Технопром»

Оператор «Технопрома - 2019», компания «Бизнес Диалог», обратился в Роскосмос с просьбой отправить на новосибирский форум андроида FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), известного также, как робот Федор.
Континент Сибирь Online 03 сентября в 03:25
Политика

Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак

Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Политика

Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом

В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

РБК вчера в 14:33
Политика

Минск и Москва подпишут документы по интеграции к 8 декабря

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что программные документы по интеграции Белоруссии и России будут подписаны к 8 декабря, несмотря на остающиеся спорные вопросы.
ТАСС 04:20
Культура

Пол Маккартни выпустил книжку для детей

Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков.
Интерфакс 03:56
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Космос

«Главкосмос» запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году

Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Общество

Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку

Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Культура

Дима Билан объяснил, почему покинул проект «Голос»

Телепрограмма 02:54
Политика

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока.
ТАСС 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное