Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах. Он считает, что экзамены лишают школьников желания учиться.
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с чего всё началось

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.
РИА Новостивчера в 22:07

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Родители ополчились на Грефа, предложившего отменить экзамены. «Ничего сам не родил»

URA.Ru06:02

Греф призвал отменить школьные экзамены

РИА Новостивчера в 22:07

Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

RT на русском02:00

В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов

Национальная служба новостей02:44

Греф предложил избавиться от экзаменов

Известиявчера в 23:47

В Госдуме ответили на призыв Грефа «убить» экзамены в школах

ФАН03:12

Греф рассказал, что хотел бы «убить экзамены»

ТАССвчера в 21:47
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 06:31
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Интерфакс 04:54
Происшествия

СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова

СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Единоборства

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Политика

Путин призвал молодежь тратить энергию на созидание

Журналист, обращаясь к главе государства, заявил, что в России разная молодежь: «Есть разная молодежь, есть молодежь в «Сириусе», есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время».
ФАН 06:48
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком на полях ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
ТАСС 06:44
Общество

Супруга Кокорина поехала на море накануне рассмотрения УДО мужа

Напомним, что завтра состоится выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской области, который рассмотрит ходатайство об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября.
РИА Новости 06:53
Шоу-бизнес

Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало

Актуальные Новости 05:06
Происшествия

На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Города с самым грязным воздухом назвали в Минприроды России

Минприроды РФ назвало российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число находится в Сибири.
ФАН 03 сентября в 21:05
Общество

В США впервые запретили электронные сигареты

Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 08:56
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Экономика

Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока

Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Футбол

Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана

Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
Происшествия

Члены ОНК попросили главу СК проверить руководство СИЗО в Петербурге

Представители Общественной наблюдательной комиссии Петербурга обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку деятельности временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора "Кресты" Никиты Ильина, сообщила член ОНК Яна Теплицкая.
РИА Новости 05:18
Технологии

Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников

Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28
Политика

Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
ПРАЙМ вчера в 05:12
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика

Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК

Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Культура

Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»

Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Футбол

Слуцкий вспомнил свои оговорки на английском языке

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своих оговорках, произошедшие во время интервью, которые он давал на английском языке.
Чемпионат 04:21
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Известия вчера в 17:59
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Общество

Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ

Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Происшествия

Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 03 сентября в 11:30
Происшествия

Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Игры

Sony объявила список игр, которые она привезёт на Tokyo Game Show 2019

Например, в список попала Ghost of Tsushima, однако специалист по связям с общественностью студии Sucker Punch Эндрю Голдфарб заявил, что это будет старый трейлер, так как у разработчиков нет планов на выставку.
Игромания.ру 03:58
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