Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.

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