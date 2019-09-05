Общество
КоммерсантъГреф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах. Он считает, что экзамены лишают школьников желания учиться.
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Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.РИА Новостивчера в 22:07
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Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика
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Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 06:31
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Политика
Путин призвал молодежь тратить энергию на созидание
Журналист, обращаясь к главе государства, заявил, что в России разная молодежь: «Есть разная молодежь, есть молодежь в «Сириусе», есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время».
ФАН 06:48
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком на полях ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
ТАСС 06:44
Общество
Супруга Кокорина поехала на море накануне рассмотрения УДО мужа
Напомним, что завтра состоится выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской области, который рассмотрит ходатайство об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября.
РИА Новости 06:53
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество
Города с самым грязным воздухом назвали в Минприроды России
Минприроды РФ назвало российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число находится в Сибири.
ФАН 03 сентября в 21:05
Общество
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 08:56
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Футбол
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
Происшествия
Члены ОНК попросили главу СК проверить руководство СИЗО в Петербурге
Представители Общественной наблюдательной комиссии Петербурга обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку деятельности временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора "Кресты" Никиты Ильина, сообщила член ОНК Яна Теплицкая.
РИА Новости 05:18
Технологии
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28
Политика
Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
ПРАЙМ вчера в 05:12
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Культура
Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»
Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Футбол
Слуцкий вспомнил свои оговорки на английском языке
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своих оговорках, произошедшие во время интервью, которые он давал на английском языке.
Чемпионат 04:21
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 03 сентября в 11:30
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку
Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Игры
Sony объявила список игр, которые она привезёт на Tokyo Game Show 2019
Например, в список попала Ghost of Tsushima, однако специалист по связям с общественностью студии Sucker Punch Эндрю Голдфарб заявил, что это будет старый трейлер, так как у разработчиков нет планов на выставку.
Игромания.ру 03:58