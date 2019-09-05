Общество

РИА НовостиРИА НовостиГреф призвал отменить школьные экзамены

По словам Грефа, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
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с чего всё началось

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.
РИА Новостивчера в 22:07

Подробнее о событии

Писатель Михаил Веллер ответил Грефу на идею «убить» экзамены. «Хотят воспитать тупого потребителя»

URA.Ru05:19

Греф рассказал, что хотел бы «убить экзамены»

ТАССвчера в 21:47

Греф сообщил о желании «убить школьные экзамены»

РБК02:16

В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов

Национальная служба новостей02:44

Греф предложил избавиться от экзаменов

Известиявчера в 23:47

Греф призвал отменить школьные экзамены

РИА Новостивчера в 22:07

В Госдуме прокомментировали идею Грефа отменить экзамены в школах

RT на русском04:42
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Япония упростит выдачу виз для отдельных групп российских граждан

Япония упростит выдачу виз для отдельных категорий граждан России — специалистов сферы развития двустороннего экономического сотрудничества и студентов.
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РИА Новости вчера в 05:26
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Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
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Против Абызова возбуждено третье уголовное дело

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Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
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В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом маникюрщицы, пропавшей после свидания с другом по переписке.
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Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

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Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
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Lenta.ru вчера в 06:05
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Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
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У границ России нашли тайную базу спецназа США

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