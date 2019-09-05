Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.

с чего всё началось

По словам Грефа, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.

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