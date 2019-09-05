Общество
РИА НовостиГреф призвал отменить школьные экзамены
По словам Грефа, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
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с чего всё началось
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.РИА Новостивчера в 22:07
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Политика
Япония упростит выдачу виз для отдельных групп российских граждан
Япония упростит выдачу виз для отдельных категорий граждан России — специалистов сферы развития двустороннего экономического сотрудничества и студентов.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
На Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру
От изразцов до древних монет: что еще нашли в Царицыне и Лефортове во время раскопок Ветхозаветные сюжеты и мифологические персонажи: археологи нашли фрагменты печных изразцов XVIII века Костяной слон, обнаруженный на Остоженке, — не первая старинная шахматная фигура, которую нашли во время раскопок или археологических наблюдений в столице.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:03
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Армия и оружие
Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу
Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
Утро.ru 03:16
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
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Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
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Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57
Происшествия
Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания
В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом маникюрщицы, пропавшей после свидания с другом по переписке.
Lenta.ru 05:52
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
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Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО
Газета.Ru 02:50
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ASUS представила мощный игровой смартфон ROG Phone II
Официально представлен новый игровой смартфон ROG Phone II Ultimate Edition, который обладает 1 терабайтом встроенной памяти.
Vevby.ru вчера в 15:06
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.
RT на русском вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету II
Известно, что британская королева Елизавета II каждый год проводит в Балморале два летних месяца.
RuNews24.ru 05:49
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин
Всем понятно, что лидерство Запада заканчивается, а эффективную международную организацию невозможно представить без Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:01
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
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Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
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Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
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Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
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У границ России нашли тайную базу спецназа США
Lenta.ru вчера в 13:57
Происшествия
При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
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Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ вчера в 07:29