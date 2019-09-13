Энергетика
МонаВистаГреф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
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Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 13 сентября в 04:48
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев считает, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю необходимо смягчить рамки трудового законодательства и учесть пожелания работников и работодателей.
Дождь 13 сентября в 09:33
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Шоу-бизнес
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, заявил, что больше не сможет комментировать информацию о состоянии здоровья актрисы.
ТК Звезда вчера в 12:46
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Футбол
Отец Месси провел переговоры с клубом Бекхэма
Газета.Ru вчера в 14:03
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия
Шесть человек, включая двух детей, погибли в ДТП в Чечне
Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Чечне, передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 15:31
Армия и оружие
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57 (The National Interest)
ИноСМИ вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Общество
В России создадут стандарты для домов престарелых
В России обновят нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых.
Известия вчера в 12:00
Музыка
Скончался лидер американской группы The Cars
Слово и Дело вчера в 23:08
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Кино
Греческая делегация прибыла с визитом в Крым
Греческая делегация прибыла в Крым, цель визита - обсуждение ряда проектов в культурной сфере, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия.
РИА Новости вчера в 23:45
Армия и оружие
В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ
Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Автоспорт
Гран-при Сингапура может не состояться из-за лесных пожаров
Нева Спорт вчера в 16:04
Экономика
«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes.
ТАСС 00:18
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек.
Российская газета 14 сентября в 04:19
Футбол
«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Советский спорт вчера в 14:00
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Гаджеты
Google Camera 7.0 будет полностью переработана в Google Pixel 4 и получит массу новых функций
Слухи о Google Pixel 4 звучат отовсюду.
3DNews 01:08
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Гаджеты
Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S
Intel Z470: Z490 AORUS ELITE; Z490 D; Z490 GAMING X; Z490 UD; Z490 WHITE; Z490M; Z490M DS3H; Z490M GAMING X. Напомним, самое главное нововведение в CPU Intel Comet Lake-S и, соответственно, чипсетах для них — новый процессорный разъем LGA 1200 вместо служившего многим верой и правдой LGA 1151.
iXBT.com 14 сентября в 04:08
Происшествия
Крокодил советского космонавта откусил руку пожилому шведу
Кубинский крокодил, когда-то принадлежавший советскому космонавту Владимиру Шаталову, откусил руку 79-летнему шведу в стокгольмском аквариуме "Скансен".
Народные новости 01:44