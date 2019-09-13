Энергетика
МонаВистаГреф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
Читать в источнике
Оценить242
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Политика
МИД ДНР обвинил украинские власти в саботаже мирного урегулирования
Позиция Киева Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что власть не будет вносить изменений в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, а также не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения Минских договоренностей.
ТАСС 03:58
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском вчера в 16:43
Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Футбол
Воронежский «Факел» проиграл в Волгограде «Ротору»
Обозреватель Врн вчера в 11:54
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Футбол
ФК «Тамбов» принимает в Саранске ЦСКА
Сегодня, 15 сентября, футбольный клуб "Тамбов" в 9 туре РПЛ примет ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе в Саранске.
Онлайн Тамбов.ру 08:55
Политика
В Госдуме оценили идею Украины соединить Балтийское и Черное моря
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.
Аргументы и Факты 01:01
Здоровье
Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь
«Поскольку ранняя диагностика и лечение рака крови может улучшить шансы пациента на выживание, жизненно важно, чтобы люди были лучше информированы о признаках этого заболевания», - добавил он.
Суть событий 13 сентября в 06:56
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика
Помощник Помпео в сентябре посетит Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17—18 сентября совершит визит в Москву.
RT на русском 09:16
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Культура
В Киеве выбрали «Мисс Украина-2019»
Сусанин 06:18
Армия и оружие
ВСУ оборудуют позиции на участке разведения сил в Донбассе
Подконтрольные Киеву войска оборудуют позиции на участке разведения сил и средств в Донбассе.
Свободная Пресса 08:18
Гаджеты
В Сеть слили характеристики смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro
Astera вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Экс-балерина все-таки перевоплотилась в умирающего лебедя.
Экспресс газета 10:19
Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
На борту находились три человека - пилот и два пассажира. "Сработки аварийного маяка не происходило", - рассказали РИА Новости в МЧС России.
Российская газета 01:38
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закроют дамбу
В Санкт-Петербурге разгулялась непогода: усиливается ветер, поднимается уровень воды, на город надвигается шторм.
Российская газета 08:53
Происшествия
В Крыму волки нападали на троих людей
Piter.tv вчера в 11:22
Футбол
«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря пенальти в конце матча
Программа девятого тура чемпионата России по футболу продолжилась матчем в Оренбурге между одноименной командой и казанским "Рубином".
Вести.Ru 09:07
Политика
Украина выделит в 2020 году почти $10 млрд на оборону
Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о том, какая сумма будет затрачена военный сектор в проекте бюджета страны на 2020 год.
Газета.Ru 10:12