Энергетика

МонаВистаМонаВистаГреф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть

13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
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Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

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Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ru13 сентября в 15:45
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Общество

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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
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Paparazzi.ru 14 сентября в 08:09
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В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся

В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
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Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
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Россия завершила второй этап поставки Турции комплексов С-400

Военное.РФ 02:33
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В Москве у метро неизвестный открыл огонь по людям

У станции метро в Москве неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия, ранив двух человек, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 04:49
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Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
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Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
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Участница музыкального лейбла MALFA, принадлежащего уроженцу Кургана Максиму Фадееву, Ольга Серябкина (Molly) ответила на слова певицы Наргиз.
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Шоу-бизнес

У Заворотнюк развились тяжелые осложнения

Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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Общество

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Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Шоу-бизнес

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Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.
Радио Sputnik вчера в 02:35
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Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре

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Повторная экспертиза показала, что виновник ДТП на Малышева — Московской не был пьян

Повторная медицинская экспертиза, проходившая в Челябинске, показала, что Владимир Васильев, который обвиняется в совершении ДТП на пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Федун не принял отставку главного тренера «Спартака» Кононова

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".
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Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака

Американский актер, известный по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Брайан Терк умер на 50-м году жизни, пишет The Sun в понедельник, 16 сентября.
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Гран-при Сингапура может не состояться из-за лесных пожаров

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В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»

Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске

В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
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Шумахера выписали из клиники в Париже после экспериментального лечения

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Зеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
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Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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Правительство запретило брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ, подписано соответствующее постановление правительства.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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