Энергетика

МонаВистаМонаВистаГреф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть

13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
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Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

РИА Новости13 сентября в 08:19

Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

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Московский Комсомолец13 сентября в 13:03

Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Lenta.ru13 сентября в 08:03

Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ru13 сентября в 15:45
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Музыка

Чиновница написала заявление в полицию на Шнурова за мат на концерте

После концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону на Сергея Шнурова написали заявление в полицию, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Общество

Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву

Газета.Ru 06:09
Спорт

Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника

Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы американскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.
ФАН 13 сентября в 04:36
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Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

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РИА Новости 06:05
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Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов

Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
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Экономика

Два рейтинговых агентства получили аккредитацию Центробанка

Банк России включил в реестр кредитных рейтинговых агентств двух новых членов — ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство», говорится в материалах регулятора.
РБК 05:11
Гаджеты

Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note

Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
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Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика

Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Армия и оружие

Россия разместила С-400 в Арктике

Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Армия и оружие

ВДВ получили 15 новых систем для десантирования боевых машин БМД-4М

Первые 15 парашютных бесплатформенных систем ПБС-950У для десантирования боевых машин десанта БМД-4М поставлены в Воздушно десантные войска России, сообщил журналистам директор по производству московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал" (входит в "Технодинамику" Ростеха) Дмитрий Катальников.
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В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы

Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
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В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
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Отец Месси встретился с руководством «Интер Майами»

Metaratings вчера в 16:01
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Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
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Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".
Накануне.Ru вчера в 04:06
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
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Фильм «Оно 2» продолжает лидировать в международном прокате

Картина не смогла обойти своего предшественника, который в своём время заработал 123 миллиона долларов за первый уикенд в США, однако сиквел всё равно занял второе место по стартовым сборам в домашнем прокате среди хорроров за всю историю.
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась

Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
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«Таврида танцы» собрала 200 танцоров и хореографов со всей России

Творческая резиденция «Таврида танцы», собравшая 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России, завершила работу в Крыму.
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Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ 14 сентября в 05:07
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Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши

Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
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Депутат Герасименко рассказал о судьбе электронных сигарет и кальянов в России

Электронные сигареты ожидают акцизы, ограничения на курение и повышенные требования В России необходимо не только ввести акцизы на электронные сигареты, но и запретить их курение в общественных местах, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко.
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В Волгодонске вспоминают жертв теракта 1999 года

Теракт в Волгодонске произошел 16 сентября 1999 года.
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Происшествия

Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии

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Космос

«Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов

РБК 01:01
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В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Гаджеты

Новые цвета iPhone 11 повысили спрос на смартфоны

Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019.
News.ru 05:35
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Кино

Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода»

Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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