Энергетика
МонаВистаГреф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
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Музыка
Чиновница написала заявление в полицию на Шнурова за мат на концерте
После концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону на Сергея Шнурова написали заявление в полицию, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
МР7.ру 05:39
Общество
Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву
Газета.Ru 06:09
Спорт
Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника
Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы американскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.
ФАН 13 сентября в 04:36
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Экономика
Два рейтинговых агентства получили аккредитацию Центробанка
Банк России включил в реестр кредитных рейтинговых агентств двух новых членов — ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство», говорится в материалах регулятора.
РБК 05:11
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices 05:26
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Армия и оружие
Россия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Армия и оружие
ВДВ получили 15 новых систем для десантирования боевых машин БМД-4М
Первые 15 парашютных бесплатформенных систем ПБС-950У для десантирования боевых машин десанта БМД-4М поставлены в Воздушно десантные войска России, сообщил журналистам директор по производству московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал" (входит в "Технодинамику" Ростеха) Дмитрий Катальников.
РИА Новости 04:08
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия вчера в 17:26
Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия 13 сентября в 09:06
Футбол
Отец Месси встретился с руководством «Интер Майами»
Metaratings вчера в 16:01
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".
Накануне.Ru вчера в 04:06
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Кино
Фильм «Оно 2» продолжает лидировать в международном прокате
Картина не смогла обойти своего предшественника, который в своём время заработал 123 миллиона долларов за первый уикенд в США, однако сиквел всё равно занял второе место по стартовым сборам в домашнем прокате среди хорроров за всю историю.
Игромания.ру 03:46
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Культура
«Таврида танцы» собрала 200 танцоров и хореографов со всей России
Творческая резиденция «Таврида танцы», собравшая 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России, завершила работу в Крыму.
Lenta.ru 05:27
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ 14 сентября в 05:07
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Здоровье
Депутат Герасименко рассказал о судьбе электронных сигарет и кальянов в России
Электронные сигареты ожидают акцизы, ограничения на курение и повышенные требования В России необходимо не только ввести акцизы на электронные сигареты, но и запретить их курение в общественных местах, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко.
АМИТЕЛ 03:57
Происшествия
В Волгодонске вспоминают жертв теракта 1999 года
Теракт в Волгодонске произошел 16 сентября 1999 года.
Общественное телевидение России 03:43
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Гаджеты
Новые цвета iPhone 11 повысили спрос на смартфоны
Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019.
News.ru 05:35
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Кино
Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода»
Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".
Kinonews.ru 05:48