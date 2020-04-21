Безусловно, мнение Грефа очень авторитетно. Он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента. которая уже формализована.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

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