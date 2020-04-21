Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.

От введения налога на доход с вкладов больше 1 млн может быть больше негативных эффектов, чем плюсов, заявил президент "Сбербанка" Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на "Ленте.ру".

Греф прокомментировал налог на доход с вкладов больше 1 млн

Здоровье В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил изданию Washington Post, что вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа.

Здоровье Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина. 1

Авто Коллекционные «близнецы» Aston Martin получат 600-сильный V12 Оригинальный Aston Martin Vantage V12 Zagato оснащался 5,9-литровым V12 мощностью 517 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента, совмещенным с шестиступенчатой «механикой».

Общество Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году. 21

Здоровье Приангарье получит 846 млн рублей на борьбу с коронавирусом Иркутская область получит 846 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса, сообщили ИА «ИрСити» 21 апреля в пресс-службе правительства региона. 2

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 27

Экономика Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале. 271

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,2K

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало. 7

Общество Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook. 187

Политика Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова. 4

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 10K

Общество Эксперты зафиксировали резкий рост оборота онлайн-чаевых курьерам За месяц (с 15 марта) оборот цифровых чаевых в сервисах доставки вырос на 900%.

Интернет Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.