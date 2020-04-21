Экономика
Газета.RuГреф прокомментировал налог на доход с вкладов больше 1 млн
От введения налога на доход с вкладов больше 1 млн может быть больше негативных эффектов, чем плюсов, заявил президент "Сбербанка" Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на "Ленте.ру".
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Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.
— Герман Греф, российский государственный деятельГазета.Ru 13:12
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