Экономика
Секрет фирмыГреф прокомментировал налог на проценты по вкладам
В эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» глава Сбербанка Герман Греф признался, что не одобряет новый налог на проценты по депозитам.
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Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.
— Герман Греф, российский государственный деятельГазета.Ru вчера в 13:12
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