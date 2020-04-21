Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыГреф прокомментировал налог на проценты по вкладам

В эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» глава Сбербанка Герман Греф признался, что не одобряет новый налог на проценты по депозитам.
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Герман Греф
Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.
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