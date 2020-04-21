Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГреф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
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Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

Lenta.ruвчера в 12:16

Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

Газета.Ruвчера в 10:51

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известиявчера в 07:28

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфаксвчера в 08:17

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАССвчера в 07:38

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новостивчера в 08:29

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБКвчера в 07:25
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В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн

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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
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Общество

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Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
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Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
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Вести.Ru 20 апреля в 23:55
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Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
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В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

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Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
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Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска

Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 19 апреля в 12:31
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Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

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Минкомсвязи разработало законопроект о покупке сим-карт через Интернет

Законопроект разрешает покупать сим-карты дистанционно с использованием простой электронной подписи при условии подтверждения сведений об абонентах в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также в биометрической системе.
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Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
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Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети

Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
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В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом

Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в США.
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Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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В новом сезоне «Реальных пацанов» Колян, за судьбой которого зрители наблюдают уже десять лет, станет звездой MMA.
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