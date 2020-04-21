Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.

Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР

Футбол «Все молча смотрели в пол и ничего не понимали». Как убивали «Спартак» 27 лет назад В финал на Уэмбли спартаковцев не пустил мужчина в черном, имя которого Коррадо на долгие годы стало нарицательным, пусть правильнее было бы называть этого португальского судью не Корадо, а Короаду (так произносится его фамилия).

Экономика Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. 454

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. 51

Происшествия Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. 120

Общество Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию "Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении. 39

Общество Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале. 295

Политика Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» нашла работу для бывшего губернатора Одесской области и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили: его захотели назначить вице-премьером по вопросам реформ.

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Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 432

Общество Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато». 1

Финансы ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. 508

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Здоровье В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Армия и оружие Иран сообщил о запуске своего первого военного спутника Корпус стражей Исламской революции произвел успешный запуск первого военного спутника Ирана. Об этом 22 апреля сообщает ИРНА.