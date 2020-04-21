Экономика
Московский КомсомолецГреф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
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Футбол
«Все молча смотрели в пол и ничего не понимали». Как убивали «Спартак» 27 лет назад
В финал на Уэмбли спартаковцев не пустил мужчина в черном, имя которого Коррадо на долгие годы стало нарицательным, пусть правильнее было бы называть этого португальского судью не Корадо, а Короаду (так произносится его фамилия).
Советский спорт 00:00
Общество
За сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах страны.
UfacityNews.ru 04:56
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Общество
На Украине спрогнозировали два пика заражения коронавирусом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что стране предстоит два пика заражения коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:03
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
Глава ВОЗ предсказал серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения заявила о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19.
Что происходит вчера в 07:05
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса
Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
Шоу-бизнес
После тяжелого лечения от пневмонии Бабкина впала в депрессию
Артистка находится в больнице с 1 апреля. Врачи делают все возможное, чтобы быстрее поставить Бабкину на ноги.
Народные новости вчера в 12:19
Авто
Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения
Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
Тарантас Ньюс вчера в 03:25
Политика
Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» нашла работу для бывшего губернатора Одесской области и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили: его захотели назначить вице-премьером по вопросам реформ.
Lenta.ru 06:38
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло
В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
REGNUM 06:10
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Общество
За месяц более 170 тыс. россиян вернулись на родину из-за границы
С 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. россиян вернулись в РФ из-за границы.
НТВ 05:57
Энергетика
Песков оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе.
Парламентская газета 06:23
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Армия и оружие
Иран сообщил о запуске своего первого военного спутника
Корпус стражей Исламской революции произвел успешный запуск первого военного спутника Ирана. Об этом 22 апреля сообщает ИРНА.
Телеканал RTVI 03:12
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Деловое.ТВ вчера в 15:53