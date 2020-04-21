Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГреф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
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Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

Lenta.ruвчера в 12:16

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБКвчера в 07:25

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новостивчера в 08:29

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфаксвчера в 08:17

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАССвчера в 07:38

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известиявчера в 07:28

Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

Газета.Ruвчера в 10:51
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

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Глава ВОЗ предсказал серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявила о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19.
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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
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Артистка находится в больнице с 1 апреля. Врачи делают все возможное, чтобы быстрее поставить Бабкину на ноги.
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Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения

Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» нашла работу для бывшего губернатора Одесской области и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили: его захотели назначить вице-премьером по вопросам реформ.
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После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
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Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
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ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

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За месяц более 170 тыс. россиян вернулись на родину из-за границы

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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Иран сообщил о запуске своего первого военного спутника

Корпус стражей Исламской революции произвел успешный запуск первого военного спутника Ирана. Об этом 22 апреля сообщает ИРНА.
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

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