Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».

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Общество В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах. 38

Экономика США заподозрили Россию в игре на обвале нефти Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке. 30

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Здоровье По соседству с Миассом могут ввести пропускной режим Вице-губернатор сообщил, что Челябинская область готова ввести пропускной режим в случае необходимости.

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