Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
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Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

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Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

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Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

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ТАСС21 апреля в 07:38

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

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Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК21 апреля в 07:25
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Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
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Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса

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По соседству с Миассом могут ввести пропускной режим

Вице-губернатор сообщил, что Челябинская область готова ввести пропускной режим в случае необходимости.
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

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В релизе особое внимание привлекает результат тестов на долговечность.
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В США не нашли доказательств искусственного происхождения CoViD-19

США не смогли найти доказательств доводам об искусственном создании коронавируса CoViD-19 в Китае.
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Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»

Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
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В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
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Россия начала экспорт боевой платформы «Бумеранг»

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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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