Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГреф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян. Он прокомментировал сообщения, которые появились в СМИ в середине апреля.
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Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

Lenta.ru12:16

Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

Газета.Ru10:51

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК07:25

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфакс08:17

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАСС07:38

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия07:28

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новости08:29
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
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Экономика

Греф выступил против налога на проценты по вкладам

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Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги

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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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