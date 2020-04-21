Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян. Он прокомментировал сообщения, которые появились в СМИ в середине апреля.

Кино Режиссёр «Голодных игр» займётся постановкой фильма-приквела Постановкой ленты займётся Фрэнсис Лоуренс, который снял предыдущие три части истории.

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Экономика В Ростовской области налог для бизнеса снизят в два раза Для предприятий, которые платят налог с выручки от реализации, предлагается установить ставку в 1%. А те, кто в качестве объекта налогообложения использует разницу между доходом и расходами, будут платить по ставке в 5% вместо 10%.В патентной системе налогообложения тоже предусматривают снижение ставки в два раза. 1

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