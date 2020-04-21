Экономика
БИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
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Авто
УАЗ в мае начнет поставки больницам реанимобилей «Профи»
ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс") приступило к производству реанимобилей УАЗ "Профи", сообщила пресс-служба "Соллерса".
Интерфакс 13:46
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.
RT на русском 15:10
Наука
Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса
Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 02:25
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
Общество
В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики
Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru 05:35
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Транспорт
В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки
За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
Киберспорт
Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks
Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.
Дни24 17:00
Общество
Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
Авто
Появились «живые» фото нового Haval H5
Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 04:30
Здоровье
Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:42
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Здоровье
Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом
Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
Энергетика
Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле
Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
Компания 13:37
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
Футбол
Карпин может возглавить «Локомотив»
По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях
Напомним, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл сообщил, что на этой недели должно Великобритания должна запустить производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний.
Комсомольская правда 12:51
Политика
Трамп планирует ограничить въезд в США по рабочим визам
Агентство Bloomberg со ссылкой на проект исполнительного указа президента США Дональда Трампа сообщило, что американский лидер планирует ограничить въезд в страну по рабочим визам.
Московский Комсомолец 16:05