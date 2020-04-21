Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
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Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

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Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

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Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК07:25

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

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Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

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РИА Новости08:29
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