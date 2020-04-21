Экономика
БИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
Читать в источнике
Оценить436
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
Финансы
Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен
Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов.
Ведомости 03:29
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Коронавирус в России: появилась статистика на 19 апреля
Появились данные оперативного штаба на 19 апреля (12:20 мск): в России зарегистрировано 5996 новых случаев коронавирусной инфекции.
Газета Metro 19 апреля в 05:22
Общество
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
Политика
Кремль прокомментировал виртуальные митинги
Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
Происшествия
В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка
ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона.
РБК 02:59
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Здоровье
В Роскачестве объяснили, как определить степень защиты маски
Роскачество рассказало, как определить степень защиты медицинской маски.
Ореанда-Новости 03:05
Финансы
Банки выдали кредитов на зарплаты на сумму в 4 млрд рублей
18 апреля Минэкономразвития сообщало, что пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд руб. Министерство также внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.
Ведомости 00:34
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru вчера в 05:54
Общество
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 22 человека
За минувшие сутки в Саратовской области подтверждены 22 факта заражения жителей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:33
Технологии
Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Гаджеты
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC оснащена памятью GDDR6
Компания GIGABYTE Technology официально представила графический ускоритель GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G, несущий на борту память GDDR6 со 128-битной шиной.
3DNews вчера в 08:16
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Происшествия
В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить «умные» камеры
В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц.
Российская газета 01:46
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
Москва, 22 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В России в апреле резко вырос спрос на пищевую соль, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
REGNUM 03:27
Финансы
Греф дал россиянам совет, в чём хранить сбережения
Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет относительно того, в чём хранить свои сбережения.
RT на русском вчера в 09:40
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика
Фракция «Единой России» в областной думе лишилась руководителя
«Ещё одним решением, принятым на заседании фракции, стало досрочное прекращение полномочий заместителя руководителя фракции „Единая Россия“ в областной Думе Николая Семенца по его личному заявлению», — сообщается на сайте реготделения «ЕР».
Версия-Саратов вчера в 12:23
Общество
Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00