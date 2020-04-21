Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 94

Энергетика Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов. 260

Общество ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов» Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода. 463

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 39

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 97

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 11K

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 32

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 221

Кино Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса 20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов. 38

Общество В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, "не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции". 5

Общество Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. 14

Здоровье В США оценили вероятность второй волны коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post. 121

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 763