Экономика
БИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
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Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже
Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 00:01
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Общество
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода.
Вести.Ru вчера в 23:43
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.
Российская газета вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском вчера в 09:22
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
Общество
В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы
По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, "не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции".
ТАСС 00:38
Общество
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости вчера в 05:41
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости вчера в 18:35
Армия и оружие
Сирийские ЗРК «Бук» впервые нанесли удар по израильским F-16
Avia.pro вчера в 01:30