Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
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Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

Lenta.ru21 апреля в 12:16

Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

Газета.Ru21 апреля в 10:51

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новости21 апреля в 08:29

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфакс21 апреля в 08:17

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАСС21 апреля в 07:38

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия21 апреля в 07:28

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК21 апреля в 07:25
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Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

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Общество

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Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

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Экономика

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Lenta.ru вчера в 23:49
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В сентябре 2019 года звезда вновь начала тускнеть, а в декабре ее яркость достигла минимума за всю историю наблюдений с помощью электронных приемников: видимая звездная величина Бетельгейзе снизилась до значения 1,125.
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По информации пресс-службы краевой прокуратуры, с июля 2014 по август 2019 годов главная медсестра рубцовской больницы получила откат от трех оптовиков по продаже лекарственных и дезинфицирующих средств.
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Наука

В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей

В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
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«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

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Ведомости вчера в 08:38
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Политика

Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

RT на русском вчера в 11:16
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Политика

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По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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Авто

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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви

Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви.
Комсомольская правда 21 апреля в 22:58
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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В ДНР умер первый пациент с коронавирусом

Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:59
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Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

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РИА Новости вчера в 22:06
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Россияне стали активнее скупать средства от похмелья

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
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Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
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Политика

Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили

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Общество

Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда

Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
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Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
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Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в автобиографии в резкой форме отозвался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.
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Подстанция "скорой помощи" в Кировском районе Хабаровска закрыта на карантин из-за коронавируса, сообщает минздрав региона в Instagram.
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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