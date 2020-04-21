Экономика
БИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
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Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ вчера в 04:10
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 21 апреля в 12:11
Политика
Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР
Комсомольская правда вчера в 15:13
Экономика
Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Ведомости вчера в 14:10
Общество
Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса
В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:49
Космос
Бетельгейзе восстановила свою яркость
В сентябре 2019 года звезда вновь начала тускнеть, а в декабре ее яркость достигла минимума за всю историю наблюдений с помощью электронных приемников: видимая звездная величина Бетельгейзе снизилась до значения 1,125.
N+1 вчера в 03:55
Происшествия
Медсестре из Рубцовска грозит 12 лет колонии за взятки
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, с июля 2014 по август 2019 годов главная медсестра рубцовской больницы получила откат от трех оптовиков по продаже лекарственных и дезинфицирующих средств.
Алтайская правда вчера в 22:32
Наука
В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей
В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
Научная Россия вчера в 14:12
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Авто
Объявлены цены на внедорожники Haval H5
Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю вчера в 07:51
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви.
Комсомольская правда 21 апреля в 22:58
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
В ДНР умер первый пациент с коронавирусом
Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:59
Общество
Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
РИА Новости вчера в 22:06
Здоровье
Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия вчера в 18:52
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Политика
Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили
Ранее Саакашвили выразил мнение, что в будущем Украина может распасться на несколько территорий.
Аргументы и Факты вчера в 21:02
Общество
Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда
Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
Гаджеты
Motorola Edge+ представлен официально
Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Motorola Edge+. Девайс отличается стильным дизайном и тройной камерой на 108 Мп.
Ридус вчера в 14:30
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Футбол
Ежи Дудек: «Месси был провокатором, как вся „Барселона“ и Гвардьола»
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в автобиографии в резкой форме отозвался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.
Спорт-Экспресс вчера в 17:51
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК вчера в 11:46
Происшествия
На зимнике в Иркутской области пропали двое мужчин и ребенок
Спасатели ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на закрытом из-за потепления автозимнике на севере Иркутской области.
ТАСС вчера в 23:27
Происшествия
В Хабаровске подстанцию «скорой» закрыли на карантин из-за COVID-19
Подстанция "скорой помощи" в Кировском районе Хабаровска закрыта на карантин из-за коронавируса, сообщает минздрав региона в Instagram.
Российская газета 00:05