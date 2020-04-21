Экономика

RT на русскомRT на русскомГреф прокомментировал введение налога на доходы по вкладам

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову прокомментировал введение в России налога на доходы по вкладам.
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Герман Греф
Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.
— Герман Греф, российский государственный деятельГазета.Ru 13:12

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