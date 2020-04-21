Экономика
RT на русскомГреф прокомментировал введение налога на доходы по вкладам
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову прокомментировал введение в России налога на доходы по вкладам.
Читать в источнике
Оценить51
Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.
— Герман Греф, российский государственный деятельГазета.Ru 13:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 127
В Алтайском крае подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 01:08
Политика
Плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк
Американский госпитальный корабль ВМС Comfort покинет Нью-Йорк, где находился для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 19:37
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в первом квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости 20:33
Наука
Людям не понравилось спать под шум ветряков
Ночные звуки ветряных турбин уменьшают фазу быстрого сна, причем это единственное фиксируемое приборами нарушение сна из-за ветряков.
N+1 14:13
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ему вменяют взятки на 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
РИА Новости 07:51
Энергетика
Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть
Президент США Дональд Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть в ходе брифинга в Белом доме.
Lenta.ru 20:24
Общество
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Здоровье
У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус
У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус.
Piter.tv 15:50
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Общество
В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.
Известия 18:57
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Общество
Российские девятиклассники смогут сдать ОГЭ в своих школах
Отмечается, что в 2020 году сдавать ОГЭ будет около 1,4 млн российских школьников.
Областная газета 11:45
Общество
В Подмосковье режим самоизоляции могут продлить на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что режим самоизоляция возможно придется продлить.
Mockva.ru 14:27
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть.
ТАСС 09:00
Футбол
Звездоспад: как пандемия скажется на интересе топ-игроков к РПЛ
В последние несколько сезонов среди команд РПЛ был тренд на покупку именитых и титулованных, но уже довольно возрастных игроков.
Известия 17:00
Футбол
Экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба оценил талант Егора Титова
Один из самых талантливых футболистов своего поколения, экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба рассказал в интервью «Известиям» о встречах с российскими футбольными командами и о том, кто из российских игроков ему запомнился.
Известия 20:01
Экономика
Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку
Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Хоккей
Хоккеист из команды Лукашенко заразился коронавирусом
Pravda.Ru 10:27
Политика
Разведка США изучает данные о болезни Ким Чен Ына
Аргументы недели 00:40
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43