Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову прокомментировал введение в России налога на доходы по вкладам.

Греф прокомментировал введение налога на доходы по вкладам

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