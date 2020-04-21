Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.

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Греф выступил против налога на проценты по вкладам

Энергетика Советник Трампа считает падение цен на нефть WTI краткосрочным Старший советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа прокомментировал снижение цены на американскую нефть WTI до отрицательных.

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