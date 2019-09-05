Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГреф раскритиковал идею о праве заёмщиков на выкуп своего долга

Наделение заемщиков правом выкупать свой просроченный долг может вызвать волну неплатежей, на практике это невозможно реализовать, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
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Греф раскритиковал идею о праве заёмщиков на выкуп своего долга

Rambler News Serviceвчера в 22:35

Право выкупа своих долгов у банков с дисконтом вызовет волну неплатежей - Греф

ПРАЙМвчера в 22:30

Заемщикам могут разрешить выкупать свои долги у банка с дисконтом

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БИЗНЕС Onlineвчера в 10:56

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Греф назвал «странной» идею выкупа физлицами собственного долга у банков с дисконтом

ТАССвчера в 22:43

МЭР рассматривает идею выкупа физлицами собственного долга с дисконтом у банков

Интерфакс - Россиявчера в 02:33
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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