Экономика

REGNUMREGNUMГреф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке

В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%. Также он отметил, что ставка по ипотеке для субсидированных застройщиков в Сбербанке составляет 7,3%, ставка для молодых семей — это 8,8%.
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Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.
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