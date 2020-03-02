Экономика

REGNUMREGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
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«Мы построили кредитную машину». Греф рассказал Путину о достижениях Сбербанка

Life.ru06:48

Фабрика быстрых кредитов

Российская газета07:55

Греф доложил Путину о миллиардах прибыли и кредитной фабрике

БИЗНЕС Online06:52

«Я чуть с кресла не рухнул»: Рекордную прибыль Сбербанка оценил Пронько. Печальные выводы сделал Малофеев

Царьград08:23

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Известия06:20

Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

ТАСС06:13

Греф: кредитная фабрика – огромный прорыв

REGNUM07:45
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Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 29 февраля в 00:26
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира нашли коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, подтвердился диагноз коронавирус.
Журналистская правда 03:22
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУ СК России по региону.
РИА Новости 07:51
Происшествия

В Краснодаре завели дело о массовом отравлении детей блинами

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей блинами во время праздникам Масленицы.
Российская газета 04:32
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении»

Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме - Первый канал.
ТАСС 13:42
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета вчера в 13:45
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Футбол

РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

РФС одобрил трансфер хавбека Жанелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода. Ранее 27-летний хавбек расторг контракт со «Сток Сити».
Sports.ru 13:24
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
РИА Новости 10:13
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Политика

Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах

Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
REGNUM 06:10
Армия и оружие

Турецкая армия нанесла удар по военному аэродрому в Алеппо

Министерство обороны Турции сообщило сегодня, 1 марта, о нанесении удара по военному аэродрому сирийских правительственных войск в районе Нейраб провинции Алеппо.
Евразия Daily вчера в 10:22
Армия и оружие

Сирийская армия опять выбила боевиков из Саракиба

Вести.Ru 03:49
Армия и оружие

Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52

Историк военной авиации Николай Бордихин назвал главное преимущество российского ракетоносца Ту-95 перед американским бомбардировщиком В-52.
ФАН 12:32
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Вести.Ru 10:27
Кино

Реакция фанатов бесценна: Генри Кавилла прочат на роль Росомахи

Киноафиша России 08:38
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
RT на русском 08:43
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Кино

Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
Газета.Ru 07:33
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Lenta.ru 12:00
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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