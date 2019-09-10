с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Кино Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино.

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».

Политика ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.

Шоу-бизнес Декольте до пупка: Ани Лорак надела на концерт откровенный комбинезон Декольте до пупка: Ани Лорак надела на концерт откровенный комбинезон Поклонники принялись обсуждать не только ее наряд, но и совместное фото с Сергеем Лазаревым.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Политика В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.

Футбол Гендиректор «Зенита» вошел в исполком Ассоциации европейских клубов Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев пошел в исполнительный комитет Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).

Экономика Автовладельцы подали финомбудсмену рекордное число обращений по ОСАГО Автовладельцы в августе направили финансовому уполномоченному рекордное число обращений - свыше 13,2 тысячи.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Авто Объявлены цены на обновленный Lexus RX для России Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Авто Новый Land Rover Defender полностью рассекречен Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Баскетбол Аргентина победила Сербию и вышла в полуфинал ЧМ Сборная Аргентины оказалась сильнее команды Сербии в четвертьфинале чемпионата мира в Китае. Встреча завершилась со счетом 97:87.

Происшествия Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.

Политика Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост президента Абхазии Россия продолжит поддержку Абхазии в обеспечении национальной безопасности, отмечается в телеграмме Путина.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.

Политика Медведев рассказал о положении России в G8 Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Армия и оружие ОДК создаст двигатель нового поколения В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

Экономика Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.