Экономика
РИА НовостиГреф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
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Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомости08:33
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Известия 09:22
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МК-Спорт 10:04
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Автовладельцы в августе направили финансовому уполномоченному рекордное число обращений - свыше 13,2 тысячи.
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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
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Политика
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Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
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Россия продолжит поддержку Абхазии в обеспечении национальной безопасности, отмечается в телеграмме Путина.
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Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
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Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
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Коммерсантъ вчера в 13:13
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Путин поручил расширить раскопки в Кремле
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Медведев рассказал о положении России в G8
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Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
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РБК 01:30
Кино
Paramount выпустит ремейк боевика Джона Ву «Без лица»
Боевик Джона Ву «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и стал самым кассовым оригинальным голливудским фильмом режиссера ($245,7 млн мировой кассы) — больше собрала только «Миссия невыполнима 2» ($546,4 млн).
Кinomania 07:59