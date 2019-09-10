с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Политика Путин уволил почти 30 полковников и генералов Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.

Экономика «Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.

Политика Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание. В августе Карасину исполнилось 70 лет.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.

Экономика Глава ПФР одобрил новую пенсионную реформу в России Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов одобрил новую пенсионную реформу. Россияне будут копить на пенсию добровольно.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России «быть нормальной» Призыв главы Пентагона к России "быть нормальной страной" прокомментировали российские министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Общество МВД предложило штрафовать журналистов за советы по изготовлению оружия Коснутся нововведения заметок и постов в сети Интернет, в которых рассказывается о способах самодельного изготовления огнестрельного оружия и его составных частей.

Происшествия Следствие просит суд заочно арестовать братьев Ананьевых Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о заочном заключении под стражу бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по обвинению в растрате.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан в матче отбора ЧЕ Игра прошла вечером 9 сентября на стадионе «Калининград» и закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский защитник с российским паспортом Марио Фернандес.

Гаджеты В 2019 году россияне обменяют более 1,3 млн старых смартфонов благодаря программе trade-in По данным компании, из 88,1 млн смартфонов на руках у россиян 10 млн являются устаревшими моделями, которые эксплуатировались более трех лет, некоторые из них успели несколько раз сменить владельцев.

Финансы ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний По итогам августа курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в опубликованном ЦБ отчете «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Интернет Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей Порядка тысячи приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователей.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.