Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости08:33

Подробнее о событии

После президентского разноса чиновники рассчитывают на похвалы от граждан

Вести.Ru08 сентября в 06:55

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

РИА Новости08:12

Сбербанк реструктуризирует кредиты пострадавших от наводнения в Приангарье на 163 млн руб

ИрСити09:11

Греф отчитался перед Путиным о помощи жителям Иркутской области

Ведомости08:33

Сбербанк реструктурирует пострадавшим в Иркутской области кредиты на 163 млн рублей

Интерфакс08:12

Пострадавшим от паводка в Приангарье спишут часть долгов по кредитам

ТК Звезда09:29

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка под Иркутском на 163 млн руб

ТАСС08:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за выступление в пьяном виде

RuNews24.ru 08:10
Политика

Поклонская предостерегла Сенцова от визита в Крым на танке

Lenta.ru 08:37
Политика

Путин уволил почти 30 полковников и генералов

Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Авто

Опубликовано первое изображение нового Jaguar XJ

Автоновости дня 08:43
Политика

Поклонская стала зампредом комитета Госдумы по международным делам

Газета.Ru 09:55
Экономика

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Политика

Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России

После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание. В августе Карасину исполнилось 70 лет.
Взгляд.ру 09:00
Политика

Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма

Газета.Ru 09:50
Общество

До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Экономика

Глава ПФР одобрил новую пенсионную реформу в России

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов одобрил новую пенсионную реформу. Россияне будут копить на пенсию добровольно.
KrasnodarMedia вчера в 13:10
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России «быть нормальной»

Призыв главы Пентагона к России "быть нормальной страной" прокомментировали российские министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
Pravda.Ru вчера в 09:59
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК 09:53
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Общество

МВД предложило штрафовать журналистов за советы по изготовлению оружия

Коснутся нововведения заметок и постов в сети Интернет, в которых рассказывается о способах самодельного изготовления огнестрельного оружия и его составных частей.
Московский Комсомолец 06:47
Происшествия

Следствие просит суд заочно арестовать братьев Ананьевых

Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о заочном заключении под стражу бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по обвинению в растрате.
ТАСС 07:25
Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

Газета.Ru 06:21
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан в матче отбора ЧЕ

Игра прошла вечером 9 сентября на стадионе «Калининград» и закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский защитник с российским паспортом Марио Фернандес.
АБН вчера в 16:47
Футбол

Блогер Савин выпустил маски с клубами РПЛ

Матч ТВ 09:53
Гаджеты

В 2019 году россияне обменяют более 1,3 млн старых смартфонов благодаря программе trade-in

По данным компании, из 88,1 млн смартфонов на руках у россиян 10 млн являются устаревшими моделями, которые эксплуатировались более трех лет, некоторые из них успели несколько раз сменить владельцев.
Ferra 09:52
Финансы

ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний

По итогам августа курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в опубликованном ЦБ отчете «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
РБК 10:03
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество

Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип

Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика

Путин наградил Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

ТК Звезда 06:03
Технологии

В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

Planet Today 06:36
Интернет

Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей

Порядка тысячи приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователей.
Pravda.Ru 07:31
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика

Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное