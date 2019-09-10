Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости08:33

Подробнее о событии

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

РИА Новости08:12

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка под Иркутском на 163 млн руб

ТАСС08:08

Сбербанк реструктуризирует кредиты пострадавших от наводнения в Приангарье на 163 млн руб

ИрСити09:11

Греф отчитался перед Путиным о ситуации с кредитами для жителей Тулуна

Life.ru08:29

Греф отчитался перед Путиным о помощи жителям Иркутской области

Ведомости08:33

Сбербанк реструктурирует пострадавшим в Иркутской области кредиты на 163 млн рублей

Интерфакс08:12

Пострадавшим от паводка в Приангарье спишут часть долгов по кредитам

ТК Звезда09:29
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Авто

Рынок новых LCV в августе вырос на 7%

Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику.
Автостат 07:01
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Lenta.ru 06:05
Политика

Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве

Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Шоу-бизнес

Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения

Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Кино

Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец

Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино.
ТАСС 10:24
Космос

Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити

Российский астрофизик Леонид Ксанфомалити умер в возрасте 87 лет.
ТАСС 08:30
Экономика

ЦБ оценил «дыру» в балансе РАМ Банка в 1,8 млрд рублей

"Дыра" в капитале РАМ Банка, лицензия которого была отозвана 26 июля текущего года, составляет 1,791 млрд рублей, следует из материалов Центробанка.
Банки.ру 11:53
Здоровье

В России подорожали жизненно необходимые лекарства

Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 3,8% с начала 2019 года.
Газета.Ru 04:33
Политика

В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

РБК 11:59
Авто

В России начали принимать заказы на обновленный Lexus RX

10 сентября дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный кроссовер RX.
без руля.ру 09:29
Экономика

В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
RT на русском 09:53
Общество

Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Происшествия

СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых

Следственный комитет России (СКР) попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Наука

Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье

Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Общество

Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип

Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика

Медведев рассказал о положении России в G8

Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
REGNUM 08:50
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Единоборства

Александр Емельяненко придумал новую версию боёв без перчаток

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко придумал новую версию боёв без перчаток Universal World Fight (UWF).
78.ru 09:18
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Авто

В России подорожал хэтчбек Kia Picanto

Базовая комплектация KIA Picanto Classic теперь предлагается по стоимости - 684900 рублей, начальная версия включает 1,0 л мотор в 67 л.с. и МКПП.
ГЛАС.RU 02:18
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика

СМИ сообщают, что выигравший выборы в Мосгордуму депутат пропал

Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез.
Газета.Ru 12:54
Происшествия

В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов

"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное