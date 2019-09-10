с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Авто Рынок новых LCV в августе вырос на 7% Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.

Шоу-бизнес Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Кино Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино.

Космос Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити Российский астрофизик Леонид Ксанфомалити умер в возрасте 87 лет.

Экономика ЦБ оценил «дыру» в балансе РАМ Банка в 1,8 млрд рублей "Дыра" в капитале РАМ Банка, лицензия которого была отозвана 26 июля текущего года, составляет 1,791 млрд рублей, следует из материалов Центробанка.

Здоровье В России подорожали жизненно необходимые лекарства Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 3,8% с начала 2019 года.

Авто В России начали принимать заказы на обновленный Lexus RX 10 сентября дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный кроссовер RX.

Экономика В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды «По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.

Общество Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.

Происшествия СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России (СКР) попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Наука Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Политика Медведев рассказал о положении России в G8 Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Единоборства Александр Емельяненко придумал новую версию боёв без перчаток Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко придумал новую версию боёв без перчаток Universal World Fight (UWF).

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Авто В России подорожал хэтчбек Kia Picanto Базовая комплектация KIA Picanto Classic теперь предлагается по стоимости - 684900 рублей, начальная версия включает 1,0 л мотор в 67 л.с. и МКПП.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Политика СМИ сообщают, что выигравший выборы в Мосгордуму депутат пропал Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез.