Экономика
РИА НовостиГреф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
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Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомости08:33
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
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