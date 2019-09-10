Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости08:33

Подробнее о событии

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

РИА Новости08:12

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка под Иркутском на 163 млн руб

ТАСС08:08

Сбербанк реструктуризирует кредиты пострадавших от наводнения в Приангарье на 163 млн руб

ИрСити09:11

Греф отчитался перед Путиным о ситуации с кредитами для жителей Тулуна

Life.ru08:29

Греф отчитался перед Путиным о помощи жителям Иркутской области

Ведомости08:33

Сбербанк реструктурирует пострадавшим в Иркутской области кредиты на 163 млн рублей

Интерфакс08:12

Пострадавшим от паводка в Приангарье спишут часть долгов по кредитам

ТК Звезда09:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Космос

Королевский «Кванториум» набирает учащихся по направлению «Космоквантум»

Спутник (Королев) 06:06
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика

ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле

ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru 10:48
Происшествия

В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре

Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 10:59
Гаджеты

Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple

Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Общество

Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Политика

Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Вести.Ru 08:21
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Армия и оружие

США испытали гиперзвуковые ракетные сани

Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей

Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.
BFM.ru 10:37
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Авто

Компания Toyota выводит в продажу внедорожник Fortuner TRD Sportivo

Компания Toyota начинает продажи обновленной версии внедорожника Fortuner TRD Sportivo.
Новые автомобили вчера в 23:53
Политика

100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко

Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 11:17
Транспорт

В Дептрансе рассказали об изменениях в сфере транспорта

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города Москвы в первом полугодии 2019 года.
Москва 24 09:04
Политика

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Происшествия

В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке

Не менее 16 человек погибли, 75 пострадали во вторник в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела, сообщило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 09:42
Шоу-бизнес

Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре

РИА Новости 01:29
Кино

Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону в роли Бэтмена

Кристиан Бэйл сыграл Бэтмена в трех фильмах Кристофера Нолана и по себе знает, насколько тяжело сниматься в костюме Темного рыцаря целый день.
КиноПоиск 05:09
Общество

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Происшествия

Толпа девушек и мужчин избила и ограбила жителя Петербурга

Толпа мужчин и девушек избила и ограбила 26-летнего молодого человека в Санкт-Петербурге.
Известия 11:36
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

RT на русском 02:24
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Технологии

В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

Planet Today 06:36
Политика

Путин назначил нового прокурора Дагестана

Президент России Владимир Путин назначил прокурором Дагестана Алексея Ежова, ранее занимавшего пост вице-прокурора республики.
Известия 09:52
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Общество

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК 09:53
Армия и оружие

Сирия приготовилась к нападению Израиля

Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное