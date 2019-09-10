с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Экономика Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Футбол Соболев назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру Всегда мечтал играть в АПЛ, – сказал Соболев во время прямой трансляции в официальной группе «ВКонтакте» «Матч ТВ».

Общество Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот» В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Политика Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Авто Porsche представила электрический спортивный седан Porsche Taycan В дизайне серийного электромобиля Porsche Taycan использовались элементы дизайна и конструкции от концепткара Porsche Mission E, впервые продемонстрированного публике в 2015 году.

Политика Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика Особое мнение: Алексей Венедиктов Сегодня нестандартное «Особое мнение» и голос мой звучит не так как обычно.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов ВКС в Идлибе В Минобороны РФ назвали фейком сообщения о том, что самолеты ВКС нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб и таким образом нарушили перемирие.

Политика 100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.

Музыка Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербург приедет шоу с оркестром «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» под художественным руководством автора музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар».

Футбол Рамос считает, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч» По мнению многих экспертов, ван Дейк является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча».

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».

Армия и оружие Названы четыре направления развития космических войск США Предполагается 4 направления развития Космических войск. Во-первых, это недопущение распространения конфликтов в космос.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.