Экономика
РИА НовостиГреф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
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Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомости08:33
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
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В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Гаджеты
В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV
В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
OAnews 06:06
Экономика
Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
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Интерфакс 09:48
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Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Футбол
Соболев назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру
Всегда мечтал играть в АПЛ, – сказал Соболев во время прямой трансляции в официальной группе «ВКонтакте» «Матч ТВ».
Спорт день за днем 13:38
Общество
Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот»
В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ТВ Центр 04:50
Политика
Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".
Газета.Ru 01:57
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Авто
Porsche представила электрический спортивный седан Porsche Taycan
В дизайне серийного электромобиля Porsche Taycan использовались элементы дизайна и конструкции от концепткара Porsche Mission E, впервые продемонстрированного публике в 2015 году.
Ugpressa.ru 13:35
Политика
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.
Интерфакс 12:05
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Сегодня нестандартное «Особое мнение» и голос мой звучит не так как обычно.
Эхо Москвы 12:17
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов ВКС в Идлибе
В Минобороны РФ назвали фейком сообщения о том, что самолеты ВКС нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб и таким образом нарушили перемирие.
Московский Комсомолец 05:32
Политика
100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко
Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 11:17
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Музыка
Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербург приедет шоу с оркестром «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» под художественным руководством автора музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар».
АБН 10:42
Футбол
Рамос считает, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч»
По мнению многих экспертов, ван Дейк является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча».
Евро-футбол.ру 11:40
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Армия и оружие
Названы четыре направления развития космических войск США
Предполагается 4 направления развития Космических войск. Во-первых, это недопущение распространения конфликтов в космос.
Слово и Дело 13:41
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11