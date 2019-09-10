с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.

Политика Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.

Происшествия В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.

Кино Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино» Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.

Финансы Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.

Авто Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час Максимальная скорость Alpina B3 составляет 300 километров в час, что делает ее одним из самых быстрых серийных универсалов в мире.

Хоккей Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда».

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Происшествия В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки 9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.

Гаджеты В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.

Гаджеты Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5 Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.

Футбол Гол Ивелина Попова не помог Болгарии избежать поражения от Ирландии Встреча завершилась победой ирландцев со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Алан Браун, Кевин Лонг и Джеймс Коллинз, у гостей отличился полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.

Здоровье Специалисты назвали продукты, являющиеся причиной болезней суставов Например, насыщенные жиры, содержащиеся в сыре, красном мясе и сливочном масле, активизируют воспалительные процессы в организме.

Здоровье В РФ подорожали жизненно важные лекарства Розничная стоимость медицинских препаратов, которые в Российской Федерации входят в перечень жизненно важных, увеличилась в среднем почти на четыре процента по итогам первых восьми месяцев текущего года.

Политика Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

Происшествия В штате Иллинойс после схода с рельсов загорелся грузовой поезд В американском штате Иллинойс после схода с рельсов загорелся грузовой поезд, передает телеканал Fox 2.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Украины Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.

Футбол «Челси» готов выложить 40 миллионов евро за защитника «Ниццы» Аталь перебрался в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила три миллиона евро.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Интернет Баг в Instagram позволяет читать закрытые профили Как пишет американское издание BuzzFeed, любой пользователь Instagram может просматривать сториз и читать посты в закрытых аккаунтах.