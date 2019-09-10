с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика ЦИК обеспокоен неторопливостью петербургских ИКМО Центризбирком озабочен тем, что в систему ГАС «Выборы» не были введены более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Петербурге.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Политика На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Политика Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.

Политика Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Путин уволил 30 генералов и полковников В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

Футбол Англия победила Косово, команды забили восемь мячей По итогам встречи англичане закрепились на первом месте в группе А, набрав 12 очков, а Косово идет на второй позиции, у коллектива 8 очков.

Армия и оружие КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.

Политика В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.

Политика Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.

Культура Элтон Джон обошел Кремль по числу яиц Фаберже Коллекция пасхальных яиц работы ювелира Карла Фаберже, принадлежащая британскому музыканту Элтону Джону может оказаться больше, чем в музеях Московского кремля.

Футбол Фан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Здоровье Названы способы профилактики тихого инсульта Для профилактики заболевания следует соблюдать несколько простых правил.

Гаджеты На презентации Apple представили игровой сервис Arcade В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.

Политика Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.

Единоборства Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге Ultimate Fighting Championship вне зависимости от весовой категории.